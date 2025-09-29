The Swiss voice in the world since 1935
Inhaftierter stirbt in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ist am Samstagmittag ein Inhaftierter reglos in seiner Zelle aufgefunden worden. Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos.

(Keystone-SDA) Ein aufgebotener Arzt konnte nur noch den Tod des 41-jährigen Mannes feststellen, wie die Zürcher Justizdirektion am Montag mitteilte. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich habe die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

