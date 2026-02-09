Insasse stirbt in Zelle von Regionalgefängnis Burgdorf

Im Regionalgefängnis Burgdorf ist am frühen Montagmorgen ein Insasse in seiner Zelle verstorben. Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau gleichentags mitteilte, können laut einer Untersuchung eine Fremdeinwirkung oder eine Selbsthandlung als Todesursache ausgeschlossen werden.

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Regionalen Staatsanwaltschaft war der Kantonspolizei am Montag kurz nach 6.40 Uhr gemeldet worden, dass es in einer Zelle des Burgdorfer Regionalgefängnis einen medizinischen Notfall gebe

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnten die Rettungskräfte nicht verhindern, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Es handelt sich um einen 61-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen aus dem Kanton Bern.

Wieso sich der Mann im Gefängnis befand und ob er Untersuchungshäftling war oder eine Strafe absass, geht aus der Mitteilung nicht hervor.