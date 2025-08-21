The Swiss voice in the world since 1935
Iran beginnt grosses Marinemanöver nach Krieg mit Israel

Keystone-SDA

Rund zwei Monate nach dem Krieg mit Israel hat Irans Marine ein Grossmanöver begonnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) An dem zweitägigen Drill am Golf von Oman nehmen Kriegsschiffe, U-Boote und Küsteneinheiten teil, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Ein Schwerpunkt der Militärübung seien Tests von Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen.

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Der Iran reagierte mit Raketenangriffen. Irans Marine blieb bei den landesweiten Luftangriffen weitgehend verschont. Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe herrscht Angespanntheit in dem Land mit knapp 90 Millionen Einwohnern.

Vor dem Krieg hatten der Iran und die USA im Streit um das iranische Atomprogramm knapp zwei Monate verhandelt. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien forderten die Regierung in Teheran zuletzt zu Verhandlungen auf, auch um eine weitere militärische Eskalation abzuwenden. Die iranische Staatsführung zeigt sich jedoch skeptisch und fordert unter anderem Sicherheitsgarantien.

