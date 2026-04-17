Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor

Keystone-SDA

Pakistan bereitet sich auf weitere Verhandlungen in der Hauptstadt Islamabad zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten vor. Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen, es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aus pakistanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa), dass Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, seinen Aufenthalt in Teheran verlängert habe. Munir war am Mittwoch in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Er wird als wichtiger Vermittler zwischen den Kriegsparteien angesehen, sein Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump gilt als gut.

Trump hatte zuletzt davon gesprochen, im Falle einer Einigung mit dem Iran selbst zur Vertragsunterzeichnung nach Islamabad zu reisen. Auch aus pakistanischen Sicherheitskreisen heisst es, eine neuerliche Verhandlungsrunde würde grösser werden als die vergangene.

Am vergangenen Wochenende hatten sich Vermittler der Kriegsparteien in Islamabad zu ersten Gesprächen getroffen. Ein Ergebnis wurde dabei allerdings nicht erzielt.