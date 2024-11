Israel: Luftwaffe greift mehr als 120 Ziele im Libanon an

Keystone-SDA

Israels Armee hat laut eigener Darstellung binnen 24 Stunden mehr als 120 Ziele der Hisbollah im Libanon aus der Luft angegriffen. Dazu zählten Waffenlager und Raketenwerfer, die Geschosse auf Israel abgefeuert hätten, teilte das israelische Militär mit. Auch die Einsätze am Boden im Süden des Nachbarlandes dauern den Angaben nach an.

(Keystone-SDA) Israels Armee warf der Miliz erneut vor, systematisch die Kontrolle über zivile Gebiete im gesamten Libanon zu übernehmen. Laut Angaben aus dem Libanon gibt es bei israelischen Angriffen dennoch immer wieder auch viele zivile Opfer.

Im Libanon gab es wieder Berichte über neue israelische Luftangriffe am Morgen in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut, die als Hochburg der Hisbollah gelten. Israels Armee hatte zuvor Anwohner einiger Gebäude in der Gegend zur Flucht aufgerufen.

Das israelische Militär registrierte zugleich erneut Geschosse aus dem Libanon, die auf den Norden Israels gefeuert worden seien. Laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom gab es dabei mehrere Verletzte, darunter ausländische Arbeiter. Die Hisbollah reklamierte einen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Grossraum Haifa für sich.