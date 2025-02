Israel bombardiert Waffenlager in der Nähe von Damaskus

Keystone-SDA

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben ein Waffenlager in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen. Das Depot in Deir Ali, 25 Kilometer südlich von Damaskus, habe der islamistischen Hamas im Gazastreifen gehört, hiess es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. Die dort gelagerten Waffen habe die Terrororganisation, die mit der gestürzten syrischen Führung um Baschar al-Assad eng verbündet war, für Angriffe gegen israelische Soldaten nutzen wollen.

(Keystone-SDA) Die Zuordnung des Waffenlagers zur Hamas liess sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London, die die Lage in Syrien mit einem Netzwerk aus Aktivisten verfolgt, bestätigte den Angriff auf das Depot. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Das Bombardement habe schwere Explosionen ausgelöst, Flammen seien in die Höhe geschossen.

Israel hat seine Angriffe auf mutmassliche Waffenlager und Nachschubwege für die Hamas und die libanesische Hisbollah-Miliz seit dem 8. Dezember des Vorjahres deutlich ausgeweitet. An jenem Tag hatten syrische Rebellen Assad gestürzt. Dieser floh anschliessend nach Moskau.