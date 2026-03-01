Israel weist Schuld an Angriff auf iranische Schule zurück

Israel hat eine Verantwortung für einen Angriff auf eine Mädchenschule im Iran zurückgewiesen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna hatte berichtet, bei einem Raketenangriff im Süden des Landes seien mehr als hundert Schülerinnen ums Leben gekommen. Getroffen worden sei eine Grundschule für Mädchen in der Provinz Hormusgan.

(Keystone-SDA) «Zu diesem Zeitpunkt sind uns keine israelischen oder amerikanischen Angriffe dort bekannt», sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani. «Ich weiss, dass die Amerikaner nachprüfen, ich weiss, dass wir nachprüfen», ergänzte der Sprecher.

«Und was ich weiss, ist, dass wir in der Lage waren – und das wird auch von den Amerikanern und den Iranern bestätigt – 40 Personen auszuschalten, die sich vor uns versteckt hatten, auf sehr präzise Weise, mehr als tausend Meilen entfernt», sagte Schoschani offenbar mit Blick auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Dies könnten nicht viele Armeen auf der Welt und es bedeute, «dass wir extrem präzise operieren». Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.