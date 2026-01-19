Italienischer Modemacher Valentino mit 93 Jahren gestorben

Keystone-SDA

Der italienische Modemacher Valentino ist tot. Er starb am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom, wie seine Stiftung mitteilte. Lange Zeit gehörte Valentino zu den berühmtesten Modeschöpfern der Welt. Mit seinen Kreationen sowie dem von ihm geprägten eleganten und elitären Stil machte er sich in der Modewelt einen Namen. Hollywood-Stars trugen seine Kleider. In seinen Geschäften vermarktete er aber auch Parfüms, Schmuck und Handtaschen. Dabei ging es ihm immer um das Schöne.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Eines der Markenzeichen von Valentino Garavani, so sein eigentlicher Name, war die Farbe Rot. Seit seiner ersten Kollektion 1959 verwendete er das markante Rot immer wieder. Es gibt sogar einen eigenen Farbton «Valentino-Rot» – ein kräftiges und knalliges Rot. Dem «letzten Kaiser», wie er von vielen genannt wurde, gelang es, allein mit seinem Vornamen bekannt zu werden. Bei Modeinteressierten sogar nur mit einem Buchstaben: Dem V, das bis heute das Logo der Marke Valentino ist. Sein Nachname dürfte nur wenigen etwas sagen.

Hollywood-Diven trugen seine Kleider

Valentino behauptete, das Geheimnis der Frauen zu kennen. «Ich weiss, was Frauen wollen: Sie wollen schön sein», sagte er einmal in einem Interview. In seinen Kreationen drehte sich daher immer alles um die Schönheit. Grosse Hollywood-Schauspielerinnen wie Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor oder Rita Hayworth sowie der europäische Adel trugen seine Roben. Später liefen auch Stars wie Julia Roberts, Meryl Streep und Gwyneth Paltrow in den Kleidern des Italieners über den roten Teppich.

Sehr früh interessierte sich Valentino Clemente Ludovico Garavani – geboren am 11. Mai 1932 im norditalienischen Voghera – für Mode. «Als Junge stellte ich mich schlafend und träumte von Kinostars, von allen schönen Dingen der Welt», sagte er einmal. Seine erste Inspiration war das Hollywood-Musical «Mädchen im Rampenlicht» (1940). «Als ich als 13-jähriger Junge diese einzigartige Schönheit sah, beschloss ich, Kleidung für Damen zu entwerfen.» Noch als Teenager ging er nach Paris und liess sich dort zum Designer ausbilden.

Zuletzt lebte er abseits des Rampenlichts

1960 gründete er gemeinsam mit seinem langjährigen Lebens- und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti das Modehaus Valentino. Erfolgreiche Kollektionen folgten in den 1970er- und 1980er-Jahren. Jahrzehntelang verzauberte er die Modewelt mit seinem eleganten Stil, der sich durch einfache Schnitte auszeichnete – aufgehübscht mit extravaganten Pailletten, Spitzen, Blumen, Perlen oder Edelmetallen.

Kurz vor der Jahrtausendwende war jedoch auch die Maison Valentino vom Wandel in der Modeindustrie betroffen. Grosse Anteile wurden verkauft. Valentino zog sich letztlich 2007 aus dem Modegeschäft zurück. Er überliess seinen Nachfolgerinnen das Feld und entwarf noch ab und zu Kleider. Zuletzt lebte er zurückgezogen und zeigte sich nur noch gelegentlich zugeschaltet per Videochat bei Valentino-Schauen.