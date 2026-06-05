The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Jacques und Jessica Moretti werden gemeinsam befragt

Keystone-SDA

Jacques und Jessica Moretti sind am Freitag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana für eine sogenannte Konfrontationsbefragung vor Gericht erschienen. Das Paar kam gegen 8 Uhr im gleichen Auto auf dem Energypolis-Campus in Sitten an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es war das erste Mal, dass die Miteigentümer der Bar «Le Constellation» gemeinsam von dem mit dem Fall betrauten Staatsanwältinnen-Pool angehört wurden. Diese Sitzung fand in Anwesenheit der Anwälte der verschiedenen Parteien statt, die das Paar ebenfalls befragen konnten.

Bei ihrer Ankunft bedauerten mehrere Anwälte die späte Durchführung einer solchen Anhörung und wiesen auf die Gefahr von Absprachen hin.

Vor Ort waren die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden: Absperrgitter und Banner der Walliser Kantonspolizei umgaben den Eingang zum Anhörungssaal. Rund zehn Polizisten wurden im Vorfeld der Sitzung ebenfalls in der Nähe des Universitätsgebäudes gesichtet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft