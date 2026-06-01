Jetzt fehlt nur noch die Entscheidung von Mario Fehr

Das Karussell für die Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Jahr füllt sich. Nachfolgend ein Überblick über jene Kandidierenden, die bereits Interesse angemeldet haben oder schon nominiert wurden.

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(Keystone-SDA) Die SP will mit einem Zweierticket antreten

Die SP will zwei Kandidierende ins Rennen schicken. Ihr Ziel ist es, den Sitz der nicht mehr antretenden Justizdirektorin Jacqueline Fehr zu verteidigen und einen zweiten Sitz zurückzuerobern. Bereits für eine Kandidatur in Position gebracht haben sich Nationalrätin Priska Seiler Graf und der Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé. Wer auf dem Ticket steht, entscheidet die Parteibasis im Juli.

Die GLP will zurück in die Regierung

Seit dem Rückzug von Verena Diener im Jahr 2007 ist die GLP nicht mehr im Regierungsrat vertreten. Nun soll die Winterthurer Gemeinderätin Nora Ernst den Sprung zurück schaffen. Die Co-Präsidentin der kantonalen GLP wurde bereits offiziell als Kandidatin nominiert.

Die FDP überlegt sich ein Zweierticket

Die FDP entscheidet am 23. Juni, mit wem sie den frei werdenden Sitz von Carmen Walker Späh verteidigen will. Der Parteivorstand wollte zunächst nur den 32-jährigen Nationalrat Andri Silberschmidt ins Rennen schicken. Weil das parteiintern auf Kritik stiess, entscheiden nun die Delegierten über ein allfälliges Zweierticket. Silberschmidt gilt dabei als gesetzt. Ebenfalls zur Auswahl stehen Monika Keller (Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Greifensee), Martin Huber (Kantonsrat) sowie Frank Rühli (ehemaliger Gemeinderat der Stadt Zürich).

Die Mitte will ihren einzigen Sitz verteidigen

Die Mitte muss 2027 ihren einzigen Sitz verteidigen, weil die langjährige Bildungsdirektorin Silvia Steiner nicht mehr antritt. Als Kandidat hat sich bereits Nationalrat Philipp Kutter in Stellung gebracht. Er wäre der erste Regierungsrat im Rollstuhl.

Die SVP braucht einen Nachfolger für Ernst Stocker

Nachdem Finanzvorsteher Ernst Stocker schon einmal eine Amtszeit angehängt hat, weil die SVP keine anderen Kandidaten hatte, lässt sich der 70-Jährige nun doch noch pensionieren. Nationalrat Martin Hübscher will den Sitz verteidigen. Nominieren wird die SVP im Juli. Die bisherige Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli wird erneut antreten.

Martin Neukom will Sitz der Grünen verteidigen

Baudirektor Martin Neukom will bei den Wahlen erneut antreten. In Sachen Klimaschutz sei «längst noch nicht alles erreicht», sagte der 39-Jährige. In einer weiteren Amtszeit möchte er dazu die nächsten Schritte tun. Neukom wurde vor sieben Jahren in die Regierung gewählt. Einen zweiten Sitz dürften die Grünen nicht anstreben.

Und was macht Mario Fehr?

Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat sich bisher als einziges Regierungsmitglied nicht dazu geäussert, ob er eine Amtszeit anhängen will oder nicht. Er ist zwar im Rentenalter, wirkt aber keineswegs amtsmüde und ist beim Volk sehr beliebt. Zudem ist er parteilos. Er kann also allein entscheiden – und lässt sich offenbar Zeit.