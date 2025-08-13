The Swiss voice in the world since 1935
Jimmy Kimmel hat auch die italienische Staatsbürgerschaft

Keystone-SDA

Der US-Moderator Jimmy Kimmel hat nun zusätzlich zu seiner US-Staatsbürgerschaft auch den italienischen Pass erhalten. Im "The Sarah Silverman Podcast" bestätigte der 57-Jährige den Schritt. Seine Wurzeln liegen in Süditalien: Die Grosseltern seiner Mutter kamen von der Insel Ischia im Golf von Neapel und wanderten nach dem verheerenden Erdbeben von 1883 in die USA aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Podcast-Gastgeberin Sarah Silverman erzählte, denken derzeit viele in den USA über eine zweite Staatsbürgerschaft nach. Der «Jimmy Kimmel Live!»-Moderator antwortete daraufhin: «Was gerade passiert, ist genauso schlimm, wie man es befürchtet hatte.»

Zuletzt war Kimmel ins Visier von US-Präsident Donald Trump geraten, nachdem der Sender CBS angekündigt hatte, die Late-Night-Show von Stephen Colbert im Mai 2026 zu beenden. Trump teilte in dem Zusammenhang auch gegen Kimmel aus, der den Präsidenten in seiner Show ebenfalls häufig kritisiert. «Ich höre, dass Kimmel als nächster dran ist. Er hat noch weniger Talent als Colbert!», meinte Trump.

