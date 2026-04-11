Joggeli-Katakomben durch Brand stark beschädigt

Keystone-SDA

Ein Brand hat am Freitagabend die Katakomben des Stadions St. Jakob-Park in Basel stark beschädigt. Die betroffenen Räumlichkeiten sind derzeit nicht benutzbar. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Um etwa 21.15 Uhr mussten die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und die Milizfeuerwehr zu einem grösseren Einsatz im Stadion St. Jakob-Park ausrücken, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt war das Feuer aus noch zu klärenden Gründen im ersten Untergeschoss des Stadions ausgebrochen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Entrauchungsmassnahmen durchgeführt werden. Die betroffenen Räumlichkeiten seien durch Russ und Hitze stark beschädigt worden und sind derzeit nicht benutzbar.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ermittle zusammen mit Fachspezialisten die genaue Brandursache und den Brandhergang. Neben den erwähnten Kräften standen die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Sanität der Rettung Basel-Stadt im Einsatz, wie es weiter hiess.

Wegen der Schäden und der amtlichen Versiegelung der gesamten Katakomben bis auf Weiteres und weil kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung steht, wurde die Durchführung des Auswärtsspiels gegen den FC Thun vom Samstag gegen den FCB verschoben.