Johnson & Johnson baut in der Schweiz Stellen ab

Keystone-SDA

Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson reduziert seine Belegschaft in der Schweiz. Man müsse das Geschäft an ein "komplexes und sich rasch veränderndes externes Umfeld anpassen", sagte eine Sprecherin am Dienstag der Nachrichtenagentur AWP.

(Keystone-SDA) Aus diesem Grund habe das Unternehmen kürzlich Änderungen an der Organisation vorgenommen, um die Geschäftsabläufe zu verbessern. Die davon betroffenen Angestellten sollen bei der Suche nach einer neuen Stelle so gut wie möglich unterstützt werden, wie die Sprecherin weiter sagte. Zahlen zum Personalabbau nannte sie nicht.

Der Konzern aus New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey ist seit über 60 Jahren in der Schweiz vertreten und hat derzeit neun Standorte. Darunter seien auch globale Produktionskapazitäten, sagte die Sprecherin. In der Schweiz beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 5600 Mitarbeitende.

Vor ein paar Tagen hatte das Portal «Inside Paradeplatz» unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, dass Johnson & Johnson hierzulande 100 Stellen streiche und den Standort im solothurnischen Zuchwil einstelle. Dazu äusserte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht.