Joint Venture von Metall Zug von Cyberangriff betroffen

Keystone-SDA

Die Zuger Medizintechnikfirma Steelco Belimed, ein Joint Venture von Metall Zug und Miele, ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Dabei wurden Daten aus abgegrenzten Bereichen der IT-Systeme von Belimed Infection Control kopiert.

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(Keystone-SDA) Dies hat das Portal «Inside IT» am Mittwoch publik gemacht. Zuvor hatte die Firma auf der Website darüber informiert.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls seien alle notwendigen Gegenmassnahmen eingeleitet worden, teilte Steelco Belimed mit. Ausserdem seien die zuständigen Behörden informiert und eine Strafanzeige erstattet worden.

Der Geschäftsbetrieb und die Fähigkeit von Steelco Belimed Infection Control, Produkte zu liefern, seien davon nicht beeinträchtigt, hiess es. Zudem habe das Unternehmen weitere Schutzmassnahmen implementiert.