Joya Marleen geht auf Reisen statt zum Eurovision Song Contest

Keystone-SDA

Sängerin Joya Marleen kann sich vorstellen, die Schweiz eines Tages beim Eurovision Song Contest zu vertreten. In diesem Jahr wird daraus jedoch nichts, da die St. Gallerin auf Reisen ist, wie sie in einem Interview mit "20 Minuten" verraten hat.

(Keystone-SDA) Die 21-jährige Musikerin, die bereits mit vier Swiss Music Awards ausgezeichnet wurde, feiert Erfolge auf der Bühne mit ausverkauften Konzerten in der Schweiz und Deutschland. Am Freitag erschien ihr Debütalbum «The Wind Is Picking Up». Der Titel zitiert eine Zeile aus ihrem Song «Fire». Früher habe sie gegen den Wind angekämpft, heute gehe sie mit ihm, erklärte Marleen. Das falle ihr jedoch nicht leicht: „Ich bin ein Kopfmensch, Control-Freak, People-Pleaser und Overthinker.“

Ihre Inspiration schöpft die Sängerin aus alltäglichen und romantischen Momenten, die ihr Leben wie einen Film wirken liessen. Die Songs des Albums seien organisch und ohne Druck entstanden, teils in München. „Ich war im gleichen Studio, in dem auch Nina Chuba schon Lieder aufgenommen hat. Das war ein krasses Gefühl“, sagte Marleen weiter zu «20 Minuten».