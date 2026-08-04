Jugendlicher klemmt sich in Firma in Weinfelden TG die Daumen ein
Bei Arbeiten mit einer Abkantmaschine hat sich ein 16-Jähriger am Montag in einer Firma in Weinfelden die Daumen eingeklemmt. Der Jugendliche zog sich gemäss der Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Die Rega flog ihn in ein Spital.
Kurz vor 14 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung zu einem Unfall in einer Firma in Weinfelden ein, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den Jugendlichen in ein Spital.
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