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Julius-Bär-CEO Bollinger mit Totalentschädigung von 24,0 Mio Fr.

Keystone-SDA

Bei der Privatbank Julius Bär erhält CEO Stefan Bollinger eine Entschädigung von 24 Millionen Franken. 40 Prozent sind die Lohnzahlung für das Geschäftsjahr 2025, die restlichen 60 Prozent eine Entschädigung für entgangene Zahlungen beim früheren Arbeitgeber.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, hat Bollinger für seine operative Tätigkeit im vergangenen Jahr eine Gesamtzahlung von 8,27 Millionen Franken erhalten, wobei das fixe Grundgehalt 1,49 Millionen ausmacht.

Dazu kommt eine «Ablösesumme» von 14,76 Millionen für entgangene Entschädigungen bei seinem früheren Arbeitgeber Goldman Sachs. Zusammen ergibt das eine zugesprochene Entschädigung von 23,96 Millionen. Bollinger hat sein Amt bei Julius Bär am 9. Januar 2025 angetreten.

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