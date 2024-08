Junge SVP Genf droht mit Referendum gegen ESC-Ausrichtung

(Keystone-SDA) Die Junge SVP Genf will sich gegen eine mögliche Durchführung des ESC 2025 in Genf wehren. Sie hat ein Referendum oder eine Initiative angekündigt, sollte die Stadt den Zuschlag für die Veranstaltung erhalten.

“Während viele wichtige Bereiche finanzielle Unterstützung benötigen, ist es nicht zu rechtfertigen, Millionen für eine so kontroverse Veranstaltung auszugeben”, teilte die Junge SVP am späten Freitagabend in einem Communiqué mit. Die grundsätzliche Opposition gegen die öffentliche Finanzierung des Eurovision Song Contests (ESC) sei bereits an der Generalversammlung Mitte Juli beschlossen worden.

Die Junge SVP Genf zeigte sich ausserdem besorgt über die Verwendung von öffentlichen Geldern zur Unterstützung von Veranstaltungen, die als Bühne für polemische und politische Aussagen genutzt werden.

“Dieser Wettbewerb sollte eigentlich eine Musikshow sein, aber er ist zu einer offenen Tribüne für alle politischen Forderungen geworden, nicht nur woke”, wird Jason Detraz, Präsident der Jungen SVP Genf, in der Mitteilung zitiert. Genf ist zusammen mit Basel noch im Rennen um die Ausrichtung des Wettbewerbs im Jahr 2025.