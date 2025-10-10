Junger Mann verletzt in Gebenstorf AG bei Busstation aufgefunden

Der Rettungsdienst und die Polizei haben in der Nacht auf Freitag in Gebenstorf AG bei einer Busstation einen erheblich verletzten Mann aufgefunden. Der nüchtern und ansprechbare 22-Jährige gab laut Polizei an, er könne sich nicht erinnern, wie er diese Lage geraten sei.

(Keystone-SDA) Der Mann sei bekleidet mit einer grauen Trainingshose und einem schwarzen Kapuzenpullover aufgefunden worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Er sei bei der Bushaltestelle auf Höhe des Gemeindehauses Gebenstorf auf dem Asphalt gelegen.

Ein Augenzeuge habe ihn gesehen und kurz nach 04.00 Uhr den Notruf gewählt. Eine Ambulanz habe den in der Umgebung wohnhaften Mann ins Spital gebracht.

Mehrfacher Beckenbruch

Nach ersten Angaben weist er verschiedene erhebliche Verletzungen auf, darunter einen mehrfachen Beckenbruch, wie die Polizei weiter berichtete. Trotz sofort eingeleiteter Ermittlungen der Kantonspolizei und des Einsatzes eines Personensuchhundes seien die Umstände vorerst unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen stehe ein Gewaltverbrechen nicht im Vordergrund, hielt die Polizei fest. Um die mögliche Ursache der Verletzungen zu klären, habe die Staatsanwaltschaft Baden beim Betroffenen eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.