Just Eat liefert neu Migros-Produkte in Genf, Wallis und Tessin

Keystone-SDA

Die Schweizer Lieferplattform Just Eat hat neu Migros-Produkte im Sortiment. Ab dem 4. Mai sind auf der Just-Eat-App über 10'000 Produkte der Detailhändlerin bestellbar. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 60 Minuten direkt aus den Supermärkten.

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(Keystone-SDA) Der Preis entspricht dabei den regulären Ladenpreisen, inklusive Rabatte, wie Just Eat am Montag mitteilte. Zu Beginn gibt es das Angebot in den Kantonen Genf, Wallis und Tessin.

Die Bestellungen werden von Migros-Mitarbeitenden im jeweiligen Supermarkt zusammengestellt und anschliessend von Just-Eat-Kurierinnen und -Kurierern ausgeliefert. Die Zustellung erfolgt im Umkreis von 12 Kilometern per Auto, E-Bike oder Velo.

Mit der Kooperation will Just Eat das Angebot über klassische Restaurantlieferungen hinaus erweitern. Die lokale Logistikpräsenz im Wallis und Tessin ermögliche zudem die Anbindung weiterer Partner aus Gastronomie und Gewerbe.

Just Eat wurde 2007 als Eat.ch gegründet. Die Plattform verfügt heute über 7000 Partner und 1,5 Millionen aktive Kunden. Die Muttergesellschaft Just Eat Takeaway.com mit Sitz in Amsterdam wurde 2025 von der niederländischen Internetholding Prosus übernommen und zählt weltweit zu den grössten Online-Lieferdiensten.