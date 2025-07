Justin Bieber veröffentlicht überraschend neues Album

Keystone-SDA

Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten Studioalbums hat Popstar Justin Bieber am Freitag überraschend eine neue Platte veröffentlicht. Das Album mit dem Titel "SWAG" enthält Lieder wie "All I Can Take", "Go Baby", "Dadz Love" und "Swag".

Der 31-jährige Kanadier hatte die neue Musik erst tags zuvor angeteasert und seine Fans mit Bildern von Werbetafeln in Aufruhr versetzt, ohne jedoch konkret sein siebtes Studioalbum anzukündigen oder ein Veröffentlichungsdatum zu nennen.

Seine Instagram-Posts am Donnerstag zeigten Tafeln in Städten, auf denen er und das Wort «Swag» zu sehen waren sowie eine Liste von 20 neuen Liedern. Auf einigen Tafeln war auch seine Frau, das Model Hailey Bieber, mit ihrem gemeinsamen Sohn auf dem Arm zu sehen. Biebers Sohn Jack Blues wurde im August 2024 geboren.

Einblicke in das Innenleben

Das Album enthält insgesamt 21 Tracks, darunter sind als Gäste auch Hip-Hop-Stars wie Gunna, Sexyy Red und Lil B zu hören sowie Gospel-Sänger Marvin Winans. Bieber liefert auf der neuen Platte persönliche Einblicke in sein Innenleben, zum Beispiel in «Therapy Sessions» («Therapiesitzungen»).

Der Track ist vielmehr ein Gespräch als klassisches Lied, in dem der Popstar mit dem Komiker Druski über seine psychische Gesundheit spricht. («Und so fragen die Leute immer, ob es mir gut geht. Und das fängt an, mich wirklich zu belasten»). Einige Songs erinnern vom Stil etwas an Tagebucheinträge und klingen vor allem poppig.

Fans sorgten sich um Gesundheit des Popstars

Erst vor knapp einem Monat hatte Bieber auf Instagram Postings über sein Seelenleben und persönliche Probleme geteilt. So schrieb er etwa: «Ich weiss, dass ich kaputt bin. Ich weiss, dass ich Wut-Probleme habe». Viele Fans hatten sich zuletzt immer wieder um die Gesundheit des Sängers gesorgt.

Seit Freitagmorgen ist das neue Album bei den Streamingdiensten Spotify und Apple Music abrufbar. Seine Fans drückten in den Kommentaren ihre Begeisterung und Vorfreude auf die neue Musik aus.

Sein letztes Studioalbum hatten der Sänger und sein Label Def Jam im Jahr 2021 mit «Justice» herausgebracht, auf dem Hits wie «Peaches» zu finden sind. Bieber («Baby», «Sorry») wurde mit 13 Jahren entdeckt, 2008 unter Vertrag genommen und schnell international erfolgreich.