Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway

Keystone-SDA

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel stärkt sich mit einer Übernahme. Er kauft das irische Unternehmen Eastway Global Forwarding, das sich bislang im Familienbesitz befunden hat und auf Logistikdienstleistungen für die Luftfahrtindustrie spezialisiert ist.

(Keystone-SDA) Eastway mit Hauptsitz in Limerick verfüge über ein Netzwerk, das sich über 130 Länder erstrecke, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Das Unternehmen biete unter anderem zeitkritische Aircraft-on-Ground-Dienstleistungen, Logistik für Flugzeugmotoren sowie Zollabfertigungsdienstleistungen an. Darüber hinaus offeriere es Dienstleistungen für die schnell wachsende Luftfahrt-Leasingbranche.

«Das Unternehmen verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und einen starken Kundenstamm», liess sich Kühne+Nagel-Luftfrachtchef Yngve Ruud zitieren. Die Akquisition entspreche der Strategie, durch Zukäufe das Portfolio zu erweitern.

Der Abschluss der Übernahme wird bis Ende 2025 erwartet.

