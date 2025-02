Kajakfahrer in Chile kurzzeitig von Buckelwal verschluckt

Keystone-SDA

Wal-Begegnung mit Schreckmoment: Im Süden Chiles ist ein Kajakfahrer kurzzeitig von einem Buckelwal verschluckt worden. Fünf Sekunden später tauchte der fassungslose Mann unverletzt wieder auf, wie eine Videoaufnahme zeigte.

(Keystone-SDA) Der Kajakfahrer paddelte nichtsahnend nahe der Stadt Punta Arenas in Patagonien, als plötzlich ein Wal aus dem Wasser auftauchte und ihn und sein gelbes Boot komplett verschluckte, wie eine spätere Aufnahme zeigte.

Die mit der Kamera aufgenommene Szene, die sich bereits am vergangenen Samstag ereignete, ging später viral. Sie war vom Vater des Kajakfahrers in den Onlinenetzwerken veröffentlicht worden. In der Aufnahme ist zu hören, wie der Sohn seinem Vater zuruft: «Ich dachte, er hätte mich verschluckt.» Der seinem sichtlich geschockten Sohn zu Hilfe eilende Vater wiederum versuchte seinen Sohn mit den Worten zu beruhigen: «Entspann dich, entspann dich, ich komme.»

Dem Sender TVN sagte der Vater später, in den drei Sekunden, als sein Sohn plötzlich verschwunden war, habe er «wirklich Angst» gehabt. «Und plötzlich schoss er heraus.»

Buckelwale haben kleine Rachen

Der 24-Jährige selbst kam offenbar mit dem Schrecken davon. Er habe etwas gesehen, das «blau und weiss war und dicht an meinem Gesicht vorbeizog», sagte er später TVN. Er habe gar nicht begriffen, was passierte. Er dachte, der Wal hätte ihn «gefressen». Laut Experten sind Buckelwale dazu aber aufgrund ihres kleinen Rachens gar nicht in der Lage.

Der Meeresbiologin Maria José Pérez von der Universität von Chile zufolge sind Vorfälle wie diese «sehr selten». Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP vermutete sie, dass das Kajak «genau in der Futterstelle des Wals» mit Krill oder Fisch gelegen habe. So sei in der Aufnahme zu sehen gewesen, wie der Wal «seitlich mit offenem Maul an die Oberfläche kam». Wahrscheinlich habe der Meeressäuger das kleine Boot gar nicht bemerkt.