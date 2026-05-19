Kanton Basel-Stadt kauft Areale «im Surinam» und «Horburg»

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Stadt kauft die beiden Areale "im Surinam" und "Horburg" mit insgesamt 600 Wohnungen. Er wird sie im Baurecht an Wohngenossenschaften abgeben, wie Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) am Dienstag vor den Medien sagte.

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(Keystone-SDA) Der Kanton erwirbt die beiden Kleinbasler Areale von einer Anlagegruppe der UBS Anlagestiftung. Damit will er einen Schritt weiterkommen hin zum Ziel, den Anteil von preisgünstigem Wohnraum an den Mietwohnungen bis 2050 auf 25 Prozent zu steigern, wie Soland sagte.

Die Vergabe an die Genossenschaften wird über eine Ausschreibung erfolgen. Das Horburg-Areal ist 15’184 Quadratmeter gross, «im Surinam» 40’253 Quadratmeter.