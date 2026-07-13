Kanton Baselland verbietet Wasserentnahme aus dem Birsig

Keystone-SDA

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Der Kantonale Führungsstab im Baselbiet verschärft seine Massnahmen gegen die Trockenheit und verbietet die Wasserentnahme aus dem Birsig. Das Verbot gilt auch für die Zuflüsse und tritt am Montag, um 18.00 Uhr, in Kraft, wie der Kanton mitteilte.

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(Keystone-SDA) Damit sind auch von der Bau- und Umweltschutzdirektion bewilligte Wasserentnahmen untersagt. Die jüngste Massnahme ergänzt die bisherigen zur Trockenheit. Bereits Ende Juni verfügte der Kanton ein Wasserentnahmeverbot für die Ergolz sowie ein Bade- und Fischereiverbot für den Unterlauf von Ergolz und Birs.

Zudem gilt weiterhin ein absolutes Feuerverbot am Wald und an Waldstellen, auch bei eingerichteten Feuerstellen und mitgebrachten Grills.