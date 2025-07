Kanton Bern eröffnet neues Rückkehrzentrum für Familien in Biel

Keystone-SDA

Der Kanton Bern eröffnet Anfang August ein neues Rückkehrzentrum für französischsprachige Familien mit Kindern und alleinstehende Frauen in Biel. Dieses ersetzt das Zentrum in Bellelay im Berner Jura, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die neue Unterkunft wird für bis zu 66 Personen Platz bieten. Sie befindet sich in der ehemaligen Direktorenvilla auf dem Bieler Bührer-Areal, wie der Kanton in seiner Mitteilung schrieb.

Die kantonseigene Liegenschaft sei seit Mitte Juni umgebaut worden, nachdem zwei Einsprachen gegen das Baugesuch zurückgezogen worden seien. Für den Betrieb des neuen Rückkehrzentrums ist im Auftrag des Kantons die ORS Service AG zuständig.

Die Unterkunft in Bern ergänzt die bereits bestehenden Zentren für Familien in Enggistein und Aarwangen. Das bisherige Zentrum in Bellelay soll bis Ende August zurückgebaut werden. Der Kanton hatte es 2022 eröffnet.