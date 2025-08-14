The Swiss voice in the world since 1935
Kanton Bern will Trainingsbetrieb mit mobilem Kunstrasen sichern

Keystone-SDA

Der Kanton Bern vergibt mobile Rollrasenfelder an zehn Gemeinden, um dem wachsenden Bedarf an Trainingsflächen gerecht zu werden. Regierungsrat Philippe Müller hat am Donnerstag auf dem Sportplatz Holenacker in Bern-Bethlehem das erste von zwölf Feldern eingeweiht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Dieses Feld symbolisiert mehr als nur ein Trainingsplatz», sagte der FDP-Sicherheitsdirektor vor den Medien, nachdem er sein Können im Goal bewiesen hatte. Es stehe für Fortschritt, Chancengleichheit und den festen Willen, die Begeisterung für den Frauenfussball zu stärken.

Ebenfalls vor Ort waren die Berner Gemeinderätin Ursina Anderegg (GB) und Franziska Schild, Gesamtverantwortliche bei den YB Frauen. YB-Spielerinnen Géraldine Ess und Maria Jimenez instruierten zudem eine Schulklasse beim anschliessenden ersten Training.

Mit den Feldern will der Kanton ganzjährig Fussballtraining im Freien ermöglichen. Insgesamt investiert er 700’00 Franken in das Projekt, wie aus einer Mitteilung der Sicherheitsdirektion hervorgeht. Dazu kommen 150’000 Franken aus dem Sportfonds.

