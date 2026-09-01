Kanton Bern zeichnet vier Filme und zwei Filmschaffende aus

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern hat seine Filmpreise für das Jahr 2026 vergeben. Ausgezeichnet wurden vier Filme sowie zwei Filmschaffende. Der mit 20'000 Franken dotierte Hauptpreis geht an den Dokumentarfilm "Sedimente" von Laura Coppens.

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(Keystone-SDA) Weitere Filmpreise in der Höhe von je 10’000 Franken gingen an den Experimentalfilm «Wounded Edges» und als Spezialpreis an den Dokumentarfilm «Nathalie», wie die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion am Dienstag mitteilte. Die Auszeichnungen wurden auf Empfehlung der Fachjury vergeben.

Für sein Gesamtwerk wurde der Regisseur und Editor Christof Schertenleib geehrt. Die Szenenbildnerin Sara B. Weingart erhielt einen Anerkennungspreis. Beide Ehrungen sind mit je 10’000 Franken dotiert.

Eine spezielle Erwähnung ohne Preisgeld sprach die Jury zudem dem Animationsfilm «Ostrich» von Marie Kenov aus.

Die öffentliche Preisverleihung findet am 17. November 2026 in Biel statt. Die prämierten Filme werden vom 19. bis 22. November im Rahmen des Filmwochenendes BE Movie im ganzen Kanton Bern gezeigt.