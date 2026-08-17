Kanton hilft der Braunwald-Standseilbahn finanziell aus der Patsche

Keystone-SDA

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Der Kanton Glarus hat der Braunwald-Standseilbahn AG Finanzhilfen zugesichert, um einen drohenden Liquiditätsengpass abzuwenden. Damit soll der Betrieb der Bahn, welche die Ortschaft Braunwald erschliesst, ohne Unterbruch weitergeführt werden.

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(Keystone-SDA) In einem ersten Schritt sichert der Kanton die kurzfristige Zahlungsfähigkeit mit 600’000 Franken. Weitere Mittel würden gestaffelt und je nach Bedarf freigegeben. Der Regierungsrat begründete die Massnahme mit der gesetzlichen Bestellerpflicht für den öffentlichen Verkehr, wie er am Montag mitteilte.

Dem Unternehmen droht wegen erheblicher Verluste seit 2023 ein finanzieller Engpass. Um die Liquidität bis Mitte 2027 zu gewährleisten, seien insgesamt 2,8 Millionen Franken zusätzlich zu bestehenden Darlehen nötig, so die Behörden weiter.

Zusätzlich zur finanziellen Soforthilfe beauftragte die Regierung den Verwaltungsrat der Bahngesellschaft mit einer vertieften Analyse der Ursachen. Auch die Eignerstrategie des Kantons werde überprüft. Ziel sei es, die Steuerung des Unternehmens zu stärken und den Betrieb langfristig finanziell abzusichern.