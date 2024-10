Kanton Neuenburg erlaubt Abschuss eines Wolfs nach Angriff auf Rind

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton Neuenburg hat am Samstag den Einzelabschuss eines Wolfs genehmigt. Das Tier hatte in der Nacht im Val-de-Travers ein Rind angegriffen. Bereits vor zehn Tagen kam es in der Nähe zu einem Angriff.

Für beide Angriffe sei mit Sicherheit derselbe Wolf verantwortlich, teilte der Kanton am Samstag mit. Die Genehmigung, den Wolf zu schiessen, ist 60 Tage lang gültig.