Kanton Nidwalden schliesst seinen maroden Bootshafen Härggis

Keystone-SDA

Der Bootshafen Härggis in der Gemeinde Emmetten NW darf ab sofort nicht mehr benutzt werden. Der Kanton Nidwalden hat die Anlage geschlossen, weil sich der Unterbau von Mole und Mauer in einem schlechten Zustand befinden.

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(Keystone-SDA) Der Bootshafen liegt zwischen Beckenried NW und Treib UR am Vierwaldstättersee und gehört dem Kanton Nidwalden. Wie dieser am Montag mitteilte, wurden bei einer Untersuchungen Risse, Senkungen und Verformungen festgestellt. Teilweise ist die Mole eingestürzt.

Gemäss der Mitteilung besteht die Gefahr, dass die Wellen und die Witterung weitere Schäden an der Hafenanlage verursachen. Er habe deswegen als Grundeigentümer den Hafen per sofort und bis auf Weiteres für jede Nutzung geschlossen, teilte der Kanton mit.

Wie es mit der Anlage, die bis 1998 als Nothafen bei Stürmen genutzt wurde, weiter geht, ist offen. Es würden Sanierungs- und Sicherungsmassnahmen geprüft, teilte der Kanton mit. Für Angaben zum möglichen Umfang der Arbeiten und deren Kosten sei es noch zu früh.