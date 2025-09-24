The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Kanton Schwyz bricht Planung der Entwicklung des Gebiets Rietli ab

Keystone-SDA

Der Schwyzer Regierungsrat sowie die Gemeinderäte von Schübelbach und Reichenburg brechen die Planung für den Entwicklungsschwerpunkt Rietli ab. Entstehen sollten 1000 Arbeitsplätze, doch Bevölkerung und Grundeigentümer sahen das Projekt auch kritisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Abschluss der Testplanung und intensiven Gesprächen mit verschiedenen Betroffenen sei deutlich geworden, dass sich das Projekt nicht realisieren lasse, hiess es in einer Mitteilung des Volkswirtschaftsdepartements vom Mittwoch.

Der Empfehlungsbericht der 2024 durchgeführten Testplanung zeigte, dass eine Entwicklung des Gebiets zwischen Buttikon (Gemeinde Schübelbach) und Reichenburg «grundsätzlich möglich wäre».

Jedoch lehnte eine Mehrheit der Teilnehmenden aus der Bevölkerung das Projekt in einer Online-Befragung ab. «Die bestehenden Vorbehalte» konnten nicht ausgeräumt werden, so die Mitteilung weiter.

Überdies standen auch nicht alle Grundeigentümer hinter der Entwicklung des Gebiets. Dadurch sei eine Urnenabstimmung über eine Einzonung in beiden Gemeinden «nicht realistisch».

Das Gebiet Rietli wird im kantonalen Richtplan nun einen Status zurückgestuft. Damit werde der Planungsabbruch festgehalten, doch bleibe die Option bestehen, das Gebiet künftig doch noch zu entwickeln.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft