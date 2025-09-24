Kanton Schwyz bricht Planung der Entwicklung des Gebiets Rietli ab
Der Schwyzer Regierungsrat sowie die Gemeinderäte von Schübelbach und Reichenburg brechen die Planung für den Entwicklungsschwerpunkt Rietli ab. Entstehen sollten 1000 Arbeitsplätze, doch Bevölkerung und Grundeigentümer sahen das Projekt auch kritisch.
(Keystone-SDA) Nach Abschluss der Testplanung und intensiven Gesprächen mit verschiedenen Betroffenen sei deutlich geworden, dass sich das Projekt nicht realisieren lasse, hiess es in einer Mitteilung des Volkswirtschaftsdepartements vom Mittwoch.
Der Empfehlungsbericht der 2024 durchgeführten Testplanung zeigte, dass eine Entwicklung des Gebiets zwischen Buttikon (Gemeinde Schübelbach) und Reichenburg «grundsätzlich möglich wäre».
Jedoch lehnte eine Mehrheit der Teilnehmenden aus der Bevölkerung das Projekt in einer Online-Befragung ab. «Die bestehenden Vorbehalte» konnten nicht ausgeräumt werden, so die Mitteilung weiter.
Überdies standen auch nicht alle Grundeigentümer hinter der Entwicklung des Gebiets. Dadurch sei eine Urnenabstimmung über eine Einzonung in beiden Gemeinden «nicht realistisch».
Das Gebiet Rietli wird im kantonalen Richtplan nun einen Status zurückgestuft. Damit werde der Planungsabbruch festgehalten, doch bleibe die Option bestehen, das Gebiet künftig doch noch zu entwickeln.