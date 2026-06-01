Kanton testet neues Recycling-Projekt in der Basler Innenstadt

Keystone-SDA

In der Basler Innenstadt hat ein Pilotversuch zur getrennten Sammlung von PET-Flaschen und Aludosen in öffentlichen Abfalleimern begonnen. An 20 Standorten werden dafür bestehende Abfallkübel mit zwei zusätzlichen Behältern für die Wertstoffe ergänzt.

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(Keystone-SDA) Der Versuch ist auf den Sommer 2026 angelegt und soll Kosten sowie Nutzen der Wertstoffsammlung aufzeigen, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Montag mitteilte. Das Tiefbauamt erhebe dabei die Menge und die Reinheit der gesammelten Materialien.

Das Departement ergänzt dafür an 20 stark frequentierten Plätzen die bestehenden Abfallkübel mit je einem Behälter für PET-Flaschen und einem für Aluminiumdosen. Zu den Standorten gehören unter anderem der Barfüsserplatz, Claraplatz, Marktplatz und Messeplatz. Auf Sammelstellen am Rheinbord verzichtet der Kanton, da dort bei früheren Versuchen die Wertstoffe stark verunreinigt waren, wie es weiter heisst.

Zum Einsatz kommen die klassischen Basler Abfallkübel, die das Tiefbauamt neu beschriftet und bebildert. In den Kübeln verbaute Sensoren melden den Füllstand an die Stadtreinigung, um die Leerungen gemäss Mitteilung effizient zu gestalten.