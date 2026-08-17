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Kantonspolizei Aargau stoppt mehrere Raser

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntag in Küttigen und Tegerfelden mehrere Raser gestoppt. Fünf von ihnen mussten den Führerschein vor Ort abgeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Staffeleggstrasse in Küttingen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer. Mit 123 km/h wurde ein 21-jähriger PW-Lenker gemessen, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 39 km/h. Weitere Autolenker hätten die Messstelle mit 118 oder 114 Stundenkilometer passiert.

Auch auf der Zurzibergstrasse in Tegerfelden beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Am schnellsten unterwegs sei ein 34-jähriger PW-Lenker gewesen. Er sei mit 131 km/h gemessen und habe die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um 47 km/h überschritten.

Weitere Auto- und Töfffahrende waren mit 126, 125, 124 und 116 Stundenkilometern deutlich zu schnell unterwegs.

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