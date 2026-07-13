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Kantonspolizei Obwalden fasst zwei Einschleichdiebe in Sarnen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Obwalden hat am Donnerstag in Sarnen zwei Männer nach einem Einschleichdiebstahl festgenommen. Die Beschuldigten sollen aus einem unverschlossenen Büro des Berufs- und Weiterbildungszentrums einen Laptop und ein Mobiltelefon gestohlen haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Geschädigte konnte laut der Mitteilung der Obwaldner Staatsanwaltschaft die beiden Männer kurze Zeit später im Dorf erkennen und die Polizei alarmieren. Im Rahmen der Fahndung wurden die beiden Personen angehalten und vorläufig festgenommen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 33-jährigen Algerier und einen 33-jährigen Marokkaner.

Die Staatsanwaltschaft Obwalden hat ein Strafverfahren wegen Einschleichdiebstahls eröffnet. Den Beschuldigten drohen unter anderem eine Landesverweisung sowie eine «Ausgrenzung aus dem Kanton Obwalden», wie es am Montag hiess.

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