Kantonspolizei sucht Hinweise zu Blutlache auf Strasse in Seewen SO

Keystone-SDA

Eine grössere Blutlache und mehrere blutgetränkte Tücher auf der Bretzwilerstrasse in Seewen SO geben der Kantonspolizei Solothurn Rätsel auf. Bis am Dienstagnachmittag sind laut Polizei weder ein Verkehrsunfall noch ein anderes Ereignis gemeldet worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Abklärungen ergaben, dass es sich um menschliches Blut handelt, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Bislang sei nicht geklärt, was an dieser Örtlichkeit passiert sei.

Die Blutlache und die blutgetränkten Tücher seien am Dienstagmorgen am Rand der Bretzwilerstrasse, Höhe «Seebach», festgestellt worden. Abklärungen in den umliegenden Spitälern seien negativ verlaufen. Zur Klärung der Umstände sucht die Polizei Zeugen.

