Kantonsrat bringt Gegenvorschlag zur Nachtruhe-Initiative durch

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag dem Gegenvorschlag zur Nachtruhe-Initiative für mehr Schutz vor Fluglärm zugestimmt. Damit könnte dieser ohne Volksabstimmung in Kraft treten: Die Initianten wollen die Initiative zurückziehen, sofern kein Referendum ergriffen wird.

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(Keystone-SDA) Dem Gegenvorschlag stimmte der Rat in zweiter Lesung mit 105 zu 71 Stimmen zu – gegen die Stimmen von SVP und FDP. Die Initiative selber lehnte das Parlament mit 171 zu 5 Stimmen deutlich ab.

Auch für den Verein Fair in Air ist der Gegenvorschlag ein «tragfähiger Kompromiss», der die zentralen Anliegen der Initiative aufnimmt. Bereits im Vorfeld hatte der Verein den Rückzug der Initiative in Aussicht gestellt, falls das Parlament den Gegenvorschlag annimmt und kein Referendum ergriffen wird.

Am Montag liessen die Initianten diese Absicht im Rat durch Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon), Präsident der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt, bekräftigen.

Je später desto teurer

Der Gegenvorschlag fordert steigende Gebühren für Flüge nach 23 Uhr, einen jährlichen Bericht des Regierungsrates zur Einhaltung der Nachtordnung und eine Informationspflicht des Flughafens über die Gründe der Verspätungen.

Die Initiative hingegen hätte strikte Betriebszeiten von 6 bis 23 Uhr gefordert. Damit wäre eine halbe Stunde früher Schluss als bei den geltenden Regeln. Ein Abbau von Verspätungen wäre nach 23 Uhr nicht mehr möglich gewesen.