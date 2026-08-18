Keine Verletzten bei Kollision zweier Autos in Hunzenschwil AG

Keystone-SDA

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In Hunzenschwil AG ist am Montag eine 81-jährige Automobilistin mit einem vortrittsberechtigten Auto zusammengestossen. Es wurde niemand verletzt, an den Autos entstand erheblicher Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Die Automobilistin habe von der Rupperswilerstrasse auf die Hauptstrasse Richtung Lenzburg einbiegen wollen, als es zur seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam.