Kind auf dem Trottoir in Ruswil LU von Autofahrer erfasst

Keystone-SDA

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Donnerstagabend auf einem Trottoir in Ruswil LU von einem Autofahrer erfasst worden. Es erlitt erhebliche Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich, als der Lenker um kurz vor 18 Uhr von der Leinstrasse nach links in den Rosenmättliweg abbog, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Spital.

Die Strasse blieb rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.