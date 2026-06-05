Kinos verzeichnen im ersten Halbjahr mehr Eintritte als im Vorjahr

Keystone-SDA

Schweizer Kinos verzeichnen im ersten Halbjahr 2026 mehr Eintritte als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

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(Keystone-SDA) Nach der 21. Kinowoche verzeichnen Schweizer Kinos 4’677’578 Eintritte, letztes Jahr waren es zu dem Zeitpunkt 888’915 Eintritte weniger, wie provisorische Zahlen vom Bundesamt für Statistik (BFS) zeigen. Besonders die 20. Kinowoche Mitte Mai lief besser als im Vorjahr: Laut dem BFS wurden über 360’000 Menschen ins Kino gelockt. 2025 waren es unter 100’000 gewesen.

Am Wochenende dieser 20. Kinowoche haben sich gemäss Filmdistribution allein in der Deutschschweiz rund 54’000 Menschen «Michael» auf der grossen Leinwand angesehen. Und das, obwohl das Biopic über Michael Jackson bereits im April in den Kinos gestartet war. Am gleichen Wochenende war auch «The Devil Wears Prada 2» immer noch erfolgreich – mit über 40’000 Eintritten in der Deutschschweiz.

Obwohl diese Zahlen für die Kinos erfreulicher ausfallen als im Vorjahr, lässt sich noch kein abschliessendes Urteil fällen. Kommende Kinostarts könnten jedoch für klingelnde Kinokassen sorgen. So kommt im Juli etwa Christopher Nolans «The Odyssey» ins Kino, um den bereits jetzt ein regelrechter Hype entstanden ist. Und im Dezember dürfte auch der dritte Teil von Denis Villeneuves «Dune»-Reihe für lange Schlangen vor den Kinosälen sorgen.