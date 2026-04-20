Kleinflugzeug im Oberaargau abgestürzt

Keystone-SDA

Auf dem Gebiet der Gemeinde Ochlenberg im Oberaargau ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Über die Absturzursache und allfällige Opfer konnte die Kantonspolizei Bern zunächst keine Angaben machen.

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(Keystone-SDA) Der Absturz ereignete sich gegen 13.30 Uhr, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Es seien diverse Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Das Nachrichtenportal 20 Minuten hatte als erstes über das Ereignis berichtet. Es zeigte ein Foto eines auf dem Rücken liegenden Flugzeugs mit Schweizer Kreuz auf dem Leitwerk.