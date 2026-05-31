Kletterin verletzt sich bei Sturz am Chrüzberg SG schwer

Keystone-SDA

Eine Frau ist am Samstag bei einer Kletterpartie auf dem Chrüzberg in der Gemeinde Sennwald SG verunglückt. Sie wurde nach Angaben der Polizei "eher schwer" verletzt.

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(Keystone-SDA) Die 37-Jährige wollte zusammen mit ihrem Kletterpartner die Südwandverschneidung begehen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Um zirka 16.30 Uhr stürzte sie rund zehn Meter in die Tiefe.

Der Kletterpartner schlug darauf Alarm. Die Rega konnte die Verunfallte orten und bergen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Begleiter konnte selbständig absteigen.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei St.Gallen und die Rega. Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.