Kollision auf A6 bei Muri fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

Auf der A6 bei Muri sind im Morgenstau am Dienstag zwei Autos und ein Lieferwagen ineinander gefahren. Drei Personen mussten mit Ambulanzen ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Ein Auto sei im Rückstau aus noch ungeklärten Gründen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstagmittag mit. Dieses zweite Auto wurde durch den Aufprall in einen davor fahrenden Lieferwagen geschoben.

Der Lenker des hintersten Wagens und der Fahrer des mittleren Autos erlitten leichte Verletzungen. Die Beifahrerin im mittleren Fahrzeug wurde ebenfalls verletzt, während der Lieferwagenfahrer unverletzt blieb.

Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die drei Verletzten wurden anschliessend mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.

Wegen der Unfall- und Bergungsarbeiten waren die Überhol- und die Normalspur für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über den Pannenstreifen umgeleitet, was zu erheblichem Rückstau führte.