Kollision mit mehreren Leichtverletzten in Neuenhof AG

Keystone-SDA

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Zwei Personen haben sich bei einer Auffahrkollision in Neuenhof AG am Sonntagabend leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. An den Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr, auf der Zürcherstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Ein 60-jähriger Automobilist von Neuenhof Richtung Killwangen unterwegs. Bei einer Ampel sei er in ein stehendes Auto geprallt. Nach der Kollision sei der Automobilist auf die Gegenfahrbahn geraten und in eine Quartierstrasse gefahren.

Dort sei er gegen eine Mülltonne geprallt, die dadurch gegen einen parkierten VW-Lieferwagen geschoben worden sei. Das Fahrzeug sei schliesslich auf dem angrenzenden Parkplatz zum Stillstand gekommen. Die Kantonspolizei verzeigte den 60-jährigen Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft Baden.