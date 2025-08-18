The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kunst- und Kulturstiftung Uri schreibt Werkjahr aus

Keystone-SDA

Kunstschaffende mit einem Bezug zum Kanton Uri können sich um das Urner Werkjahr und weitere Förderbeiträge bewerben. Die Frist dazu dauert bis am 30. September.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Beiträge werden von der Kunst- und Kulturstiftung Uri seit 1982 vergeben, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Höchste Auszeichnung ist demnach das mit 20’000 Franken dotierte Werkjahr. Dazu kommen Förderungsbeiträge mit 4000 bis 10’000 Franken sowie Projektbeiträge mit 2000 bis 6000 Franken.

Um die Beiträge bewerben können sich Kunstschaffende, die seit mindestens drei Jahren im Kanton Uri wohnen oder früher mindestens acht Jahre dort gewohnt haben. Bewerben können sie sich zudem um einen Platz im Berlin-Atelier der Zentralschweizer Kantone. Entscheiden wird ein Fachkuratorium.

Die Kunst- und Kulturstiftung wird vom Kanton Uri sowie vom Kunstverein Uri getragen und mit Mitteln des Lotteriefonds und des Kunstvereins gespiesen. Pro Jahr stehen rund 33’000 Franken für die Vergabe des Urner Werkjahrs sowie Förderungs- und Projektbeiträge zur Verfügung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft