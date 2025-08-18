Kunst- und Kulturstiftung Uri schreibt Werkjahr aus
Kunstschaffende mit einem Bezug zum Kanton Uri können sich um das Urner Werkjahr und weitere Förderbeiträge bewerben. Die Frist dazu dauert bis am 30. September.
(Keystone-SDA) Die Beiträge werden von der Kunst- und Kulturstiftung Uri seit 1982 vergeben, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Höchste Auszeichnung ist demnach das mit 20’000 Franken dotierte Werkjahr. Dazu kommen Förderungsbeiträge mit 4000 bis 10’000 Franken sowie Projektbeiträge mit 2000 bis 6000 Franken.
Um die Beiträge bewerben können sich Kunstschaffende, die seit mindestens drei Jahren im Kanton Uri wohnen oder früher mindestens acht Jahre dort gewohnt haben. Bewerben können sie sich zudem um einen Platz im Berlin-Atelier der Zentralschweizer Kantone. Entscheiden wird ein Fachkuratorium.
Die Kunst- und Kulturstiftung wird vom Kanton Uri sowie vom Kunstverein Uri getragen und mit Mitteln des Lotteriefonds und des Kunstvereins gespiesen. Pro Jahr stehen rund 33’000 Franken für die Vergabe des Urner Werkjahrs sowie Förderungs- und Projektbeiträge zur Verfügung.