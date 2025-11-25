Löhne sind im Kanton Luzern 2024 leicht gestiegen

Keystone-SDA

Die Löhne in der Luzerner Privatwirtschaft sind 2024 gewachsen, liegen aber weiterhin unter dem Schweizer Median. Frauen verdienen nahezu unverändert weniger als die Männer.

(Keystone-SDA) Der standardisierte Medianlohn in der Luzerner Privatwirtschaft betrug 2024 laut Luzerner Statistikbüro Lustat 6600 Franken und lag damit 3,6 Prozent höher als 2022.

Schweizweit zahlten Privatunternehmen im Median gemäss Statistikbehörde 6700 Franken. Am meisten verdienten Beschäftigte im Kanton im Bereich «Information und Kommunikation» mit 8700 Franken, am wenigsten im Gastgewerbe mit 4900 Franken.

Die Löhne der Frauen stiegen laut Communiqué vom Dienstag um 4,1 Prozent auf 6200 Franken und damit nur leicht stärker als jene der Männer, deren Medianlohn um 3,5 Prozent auf 6900 Franken zunahm. Der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern blieb damit praktisch gleich.