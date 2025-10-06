Löwin bringt im Walter Zoo in Gossau SG Jungtier zur Welt
Am Mittwoch ist im Walter Zoo in Gossau SG ein Löwenbaby zur Welt gekommen. Das Jungtier sei wohlauf, schrieb der Zoo in einer Mitteilung.
(Keystone-SDA) Das Geschlecht des Löwenbabys steht noch nicht fest. Mit der Entwicklung des Nachwuchses zeigt sich das Zoo-Team gemäss Mitteilung bisher jedoch sehr zufrieden.
Der Nördliche Löwe sei in der Natur zunehmend bedroht und nördlich der Sahara ausgestorben, schrieb der Zoo weiter. Die Geburt im Walter Zoo sei Teil eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms.