Landrat muss wegen Bauarbeiten in den Stadtsaal Liestal umziehen

Keystone-SDA

Teilen

Der Baselbieter Landrat muss vier seiner Sitzungen von August bis Oktober in den Stadtsaal in Liestal verlegen. Grund dafür ist die Schliessung des Landratssaals wegen notwendiger Bauarbeiten nach dem Deckeneinsturz.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Sitzungen vom 27. August, 10. und 24. September sowie vom 22. Oktober werden im Stadtsaal durchgeführt, wie die Geschäftsleitung des Landrats am Freitag mitteilte. Das Hochbauamt hatte die Schliessung des regulären Sitzungssaals verfügt. Die Massnahme gilt mindestens bis zum Ende der Herbstferien.

Ein sogenanntes Ausziehversagen einer Schraubenverbindung hat am 22. Juni die Deckenverkleidung im Regierungszimmer in Liestal zum Einsturz gebracht. Das Zimmer wie auch der Landratssaal werden bis im Oktober geschlossen bleiben, wie der Kanton am Dienstag vor den Medien bekanntgegeben hatte.

Zwar ist der Landratssaal nicht von den Mängeln betroffen, doch dort muss zu Untersuchungszwecken in den kommenden Wochen der Boden geöffnet werden. Somit muss das Kantonsparlament zwei Jahre nach der Teilsanierung erneut in ein Provisorium.

Bei den Untersuchungen in den letzten sieben Wochen stellte sich heraus, dass das Gebäude noch eine ganze Reihe weiterer Mängel hat. Die Decken beim Foyer und in der Cafeteria sind sanierungsbedürftig. Zudem stiessen die Fachleute im Mauerwerk und bei den historischen Holzkonstruktionen auf Feuchtigkeitsschäden und Schädlingsbefall, unter anderem auf den Echten Hausschwamm, einen Holzpilz.