Langenthal verbucht schwarze Null in Jahresrechnung 2025

Keystone-SDA

Erstmals seit mehreren Jahren schreibt die Stadt Langenthal im steuerfinanzierten Allgemeinen Haushalt ein positives Ergebnis in Millionenhöhe. Der Ertragsüberschuss fliesst in eine Spezialfinanzierung, so dass unter dem Strich eine schwarze Null herauskommt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Jahresrechnung schliesst im Allgemeinen Haushalt mit einem Ertragsüberschuss von 3,25 Mio. Franken, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Das Budget war noch von einem Aufwandüberschuss von 3,9 Mio. Franken ausgegangen.

Das bessere Abschneiden hat unter anderem mit tieferem Personalaufwand und höheren Steuererträgen, vor allem bei juristischen Personen zu tun, wie aus der Mitteilung der Stadt hervorgeht.

Die schwarze Null rührt daher, dass die Stadt rückwirkend ein Reglement über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt in Kraft gesetzt hat. Der gesamte Ertragsüberschuss wurde dieser neuen Spezialfinanzierung zugewiesen.

Damit könne der Unterhaltsstau bei städtischen Liegenschaften «zügig und von Beginn weg wirkungsvoll angegangen werden», wie es bei er Stadt heisst. Dank dieser Vorfinanzierung resultiere im Allgemeinen Haushalt eine schwarze Null.

Auf Stufe Gesamthaushalt, der den steuerfinanzierten Allgemeinen Haushalt und die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen umfasst, resultiert ein Aufwandüberschuss von rund 1,35 Mio. Franken. Ohne die rückwirkende Zuweisung in die Spezialfinanzierung wäre hingegen ein Plus von rund 1,9 Mio. Franken entstanden.