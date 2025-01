Lara Gut-Behrami will Mutterschaft und Spitzensport trennen

Keystone-SDA

Lara Gut-Behrami kann sich nicht vorstellen, Spitzensport und Mutterschaft zu vereinbaren. "Ich möchte mir als Mutter für meine Kinder Zeit nehmen, genauso, wie es meine Eltern mit mir und meinem Bruder gemacht haben", sagte sie im Interview mit "CH Media".

1 Minute

(Keystone-SDA) Diese familiäre Unterstützung sei ein zentraler Bestandteil ihrer Karriere gewesen, die sie als ein Gemeinschaftsprojekt mit ihrer Familie bezeichnete. «Je älter man wird, je mehr realisiert man, dass die Eltern vieles richtig gemacht haben», sagte die 33-Jährige.

Auch ihre Ehe mit Valon Behrami, dem ehemaligen Schweizer Fussball-Nationalspieler, präge ihr Leben positiv. „Ich bin durch ihn etwas lockerer geworden, er sagt, ich habe uns mehr Struktur ins Alltagsleben gebracht“, erklärte Gut-Behrami weiter. Während sie im Sport bewusst ihre Emotionen kontrolliere, lasse sie privat mehr Raum für spontane Gefühle.

Obwohl sie schon mit dem Gedanken spielte, ihre Karriere zu beenden, habe sie im Sommer wieder Motivation gefasst. Die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina im Jahr 2026 könnten einen schönen Abschluss bilden, so die Skirennfahrerin. Der Rückhalt in ihrer Beziehung gebe ihr zudem Zuversicht für die Zeit nach der Karriere. „Ich habe einen wunderbaren Mann, mit dem ich irgendwann Kinder möchte“, sagte sie weiter.